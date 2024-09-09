İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Hayatı ve biyografisi

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

Oyunculuk tutkusunun küçük yaşlardan beri farkında olan ve eğitimi bu yönde tamamlayan İsmail Ege Şaşmaz henüz lise yıllarındayken tiyatro sahnesine çıkmıştır. Manisa Belediyesi Liseler arası Tiyatro Yarışması'nda sergilenen "Acil Servis" adlı oyununda ilk performansını sergiledi.İsmail Ege Şaşmaz'ın yıldızı yer aldığı projelerle kısa sürede parladı. Birçok dizide rol alan sanatçının beyaz perdeyle buluşması da uzun sürmedi. İsmail Ege Şaşmaz, acı bir trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Barış Akarsu'nun hayatının konu alındığı Barış Akarsu "Merhaba" adlı filmde başrol olarak yer aldı. Şaşmaz, Barış Akarsu'ya hayat verdi.

İsmail Ege Şaşmaz nereli?

İsmail Ege Şaşmaz doğma büyüme Manisalı'dır.

İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında?

25 Kasım 1993 yılında dünyaya gözlerini açan Şaşmaz, 31 yaşındadır.

İsmail Ege Şaşmaz hangi üniversite mezunu?

Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur.

İsmail Ege Şaşmaz evli mi?

İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılında hayatını Hande Ünal ile birleştirdi. Mutlu bir evlilikleri bulunan çift yuvalarını bir bebekle taçlandırdı. İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın Azra adında bir kızları bulunuyor.

İsmail Ege Şaşmaz'ın geçmiş dizi ve programları nelerdir?

İsmail Ege Şaşmaz lise yıllarında oyunculuğa olan ilgisi dolayısıyla tiyatro yarışmasına katıldı. İlk kez sahne tozunu lisede yutan oyuncu yer aldığı projelerle dikkat çekmeyi başardı. 2013 yılında ekranlarla buluşan isim, birçok dizi ve filmde rol aldı. Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmde ünlü müzisyeni canlandıran isim performansıyla beğeni topladı. Ünlü oyuncu, atv'nin yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan dizisi Kör Nokta ile izleyici karşısına geçecek. Aşk ve ihanetin iç içe geçtiği dizi çok yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.