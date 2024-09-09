Karadut Dizisinin konusu Ne? oyuncuları kim?

Karadut dizisinin konusu ne?

Tanıtımları büyük ilgiyle takip edilen başrolünde 'Zuhal'i canlandıran (İrem Helvacıoğlu) ve 'Tayfun' karakterine hayat veren (Şükrü Özyıldız) yer aldığı Karadut ekran yolculuğuna çok yakında atv'de başlıyor. İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Karadut dizisi nerede çekiliyor?

Karadut dizisi, İstanbul'da çekiliyor. Çeşitli semtlerde kamera karşısına geçilen dizi güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Çekimlerin büyük bir kısmı Nişantaşı'nda gerçekleştiriliyor.

Karadut dizisi oyuncuları kim?

Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Karadut'ta İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Karadut dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı?

'Karadut'un senaryosunu Sırma Yanıkb taradından kaleme alınırken, dizinin yönetmen koltuğunda yayınlandıkları dönemde büyük ilgiyle takip edilen "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Aldatmak"ın yönetmen koltuğunda oturan Murat Saraçoğlu üstleniyor.

İrem Helvacıoğlu kimdir?

34 yaşındaki İrem Helvacıoğlu 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 2010 yılında ilk kez izleyici karşısına geçmiştir. 2018 senesinde yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle yıldızı parlamıştır. Dizi yayınlandığı dönemde reyting rekortları kırmayı başarmıştır. İrem Helvacıoğlu Baş Belası dizisinde bir psikologa hayat vermiştir. Son olarak Karadut dizisiyle izleyici karşısına çıkamaya hazırlanan Helvacıoğlu'nun yeni dizisi şimdiden merak konusu oldu. Tanıtımları yoğun ilgi gören Karadut dizisi yakında atv'de...