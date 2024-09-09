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Kör Nokta dizisinin konusu ne? Oyuncuları kim?

GİRİŞ TARİHİ:  09.09.2024, 16:46
Kör Nokta dizisinin konusu ne? Oyuncuları kim?

Kör Nokta dizisinin konusu ne?

Bir kaza bütün hayatlarını değiştiriyor. Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...

Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor?

Dizi İstanbul'un çeşitli semtlerinde geçiyor. "Aslım ve Gece" adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alındığı dizide gerçekçi bir şehir hayatı gözler önüne seriliyor.

Kör Nokta dizisi ne zaman başladı?

Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı "Kör Nokta," Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Sevilen oyuncu kadrosu, güçlü senaryosu ve etkileyen çekimleriyle çok yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.

Kör Nokta dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı?

Suç, adalet, aşk ve ihanetin gölgesinde yaşanan olayların aktarılacağı dizinin senaryosu orijinaldir.Dizinin başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşıyor. Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik,Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse,Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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