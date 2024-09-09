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Rabia Soytürk kimdir? Hayatı ve biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  09.09.2024, 16:33
Rabia Soytürk kimdir? Hayatı ve biyografisi

Rabia Soytürk kimdir?

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta öğretiminde sağlık üzerine eğitim alan Rabia Soytürk, Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü mezunudur. Oyunculuk alanında ilgisi olduğunu fark etmesi üzerine Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve
oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2018 yılında usta isimlerle yer aldığı dijital bir dizide dikkatleri üzerine çekmiştir.

Rabia Soytürk nereli?

Başarı basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Rabia Soytürk, Trabzon kökenlidir. Güzel oyuncu doğma büyüme İstanbul'ludur.

Rabia Soytürk kaç yaşında?

26 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gözlerini açan Rabia Soytürk, 25 yaşındadır.

Rabia Soytürk hangi üniversite mezunu?

Sağlık Koleji hemşirelik bölümünden mezundur. Soytürk oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tamamlamıştır.

Rabia Soytürk evli mi?

Genç oyuncu evli değildir.

Rabia Soytürk'ün geçmiş dizi ve programları nelerdir?

2018 yılında ilk kez izleyiciyle buluşan Rabia Soytürk şu sıralar atv'nin merakla beklenen dizisi Kör Nokta ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun en çok merak edilen projelerinin başında yer alan Kör Nokta çok yakında atv'de başlayacak.

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