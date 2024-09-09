Şükrü Özyıldız kimdir? Hayatı ve biyografisi

Başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız kimdir?

Şükrü Özyıldız kimdir?

Şükrü Özyıldız birçok dizi ve filmde rol almış ünlü bir oyuncudur. Oyuncu Şükrü Özyıldız yakışıklılığı ve rol aldığı projelerdeki başarısıyla dikkat çeken bir isimdir.

Şükrü Özyıldız nereli?

İzmir doğumlu olan Şükrü Özyıldız'ın annesi Rodoslu bir Rum iken, babası Trabzonlu'dur. Evin en büyük çocuğu olan Şükrü Özyıldız'ın iki kız kardeşi bulunmaktadır.

Şükrü Özyıldız kaç yaşında?

18 Şubat 1988 doğumlu Şükrü Özyıldız 36 yaşındadır.

Şükrü Özyıldız hangi üniversite mezunu?

İstanbul Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği kazanan Şükrü Özyıldız, bir sene eğitimini aldıktan sonra bölüm değiştirmek istemiş ve Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanmıştır. Erasmus ile Portekiz'e giderek bir süre de orada eğitim alan Özyıldız daha sonra Türkiye'ye yeniden dönüş yapmıştır.

Şükrü Özyıldız evli mi?

Şükrü Özyıldız bekardır ve daha önce herhangi bir evlilik yapmamıştır.

Şükrü Özyıldız'ın geçmiş dizi ve programları nelerdir?

2011 yılında ilk kez bir diziyle izleyici karşısına geçen Özyıldız kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Son olarak atv ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not almıştır. Merakla beklenen dizi Karadut ile atv ekranlarında olacak oyuncunun yeni projesi şimdiden büyük ilgi görüyor.