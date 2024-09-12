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Kör Nokta ilk bölümüyle 21 Eylül Cumartesi atv'de başlıyor.

GİRİŞ TARİHİ:  12.09.2024, 20:30
Kör Nokta ilk bölümüyle 21 Eylül Cumartesi atv'de başlıyor.

atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta" Osman Sınav'ın imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sinegraf imzası taşıyan, yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin ilk bölümü 21 Eylül Cumartesi 20.00'de atv'de başlıyor.

Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik,Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse,Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dizi, "Aslım ve Gece" adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak.

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