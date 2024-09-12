Kuruluş Osman sete çıktı!

Kuruluş Osman'ın 6. sezonundan ilk kare geldi.

atv ekranının reyting rekortmeni, Bozdağ Film imzalı dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman'ın yeni sezon setinden ilk kare geldi.

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın çekimlerine Bozdağ Film Platoları'nda başlandı. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesapları üzerinden "Heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 6. Sezon çekimlerimize başladık. Tüm oyuncularımız ve ekibimiz için hayırlı uğurlu olsun." notuyla paylaşılan klaket fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, senaryosunu Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı ve Özden İnal'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı 'Kuruluş Osman'ın başrolünü Burak Özçivit üstlenirken, dizinin kadrosuna sürpriz isimler de dahil oldu.

Yeni sezonuyla reytinglerin zirvesinde yer almaya hazırlanan Kuruluş Osman yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.