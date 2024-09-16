'Karadut' Pazartesi akşamlarına damga vurmaya geliyor

‘Karadut’ ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi atv’de!

atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut'un yayın tarihi belli oldu. İlk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı atv'de yayınlanacak 'Karadut' seyircilerini sıra dışı hikayesi ve gizemli atmosferiyle etkisi altına almaya geliyor.

'Aşk, başımıza gelen ilahi plandır!'

'Aşk başımıza gelen ilahi plandır' sözleriyle başlayan dizinin ilk bölüm tanıtımı büyük merak uyandırdı. Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan dizide, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

Dizinin kadrosunda Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.