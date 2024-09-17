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atv'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle büyük bir başarıya imza attı!

GİRİŞ TARİHİ:  17.09.2024, 12:07 GÜNCELLEME TARİHİ:  17 Eylül 2024 Salı, 12:08
atv'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle büyük bir başarıya imza attı!

Salı akşamlarına damga vuran sezonun yeni dizisi "Bir Gece Masalı” ikinci bölümüyle büyük bir başarı yakaladı.

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u buluşturan dizi, son üç yılın en yüksek artışlarından birini gerçekleştirerek reyting listelerinde liderlik koltuğuna oturdu.

Güçlü isimleri ve çok katmanlı hikayesi ile dizinin ikinci bölümü önceki bölümüne kıyasla rekor bir artış gösterdi. İlk bölümdeki etkileyici başlangıcının ardından, "Bir Gece Masalı"nın ikinci bölümü aldığı reyting oranlarıyla birinci sıraya yerleşerek büyük bir çıkış yakaladı.

atv'nin yeni gözdesi "Bir Gece Masalı"nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu. İkinci kez nikah masasından kaçan Canfeza'nın bu hamlesi hem Mahir'i hem de kendisini çok zor bir duruma sokacaktır.

Bir Gece Masalı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam atv'de

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