atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta" 21 Eylül Cumartesi başlıyor. İsmail Ege Şaşmaz'dan 'Kör Nokta' dizisine dair açıklamalar: "Hayatımızdaki Kör Noktaları Gözler Önüne Serecek"

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Kör Nokta' dizisinde canlandırdığı "Cihan Alptekin" karakteri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şaşmaz, dizinin senaryosunun ve karakterler arasındaki derin ilişkilerin kendisini projeye çeken unsurlar olduğunu belirtti.

Senaryonun güçlü yapısına ve olay örgüsüne dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz, projeyi kabul etme süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Her sahneyi okurken sonunda ne olacak merakı ile senaryoyu tek solukta bitirdim. Projenin yönetmeni Yusuf Ömer Sınav ile yaptığımız görüşme ve Cihan karakterine dair vizyonu beni çok etkiledi. Kör Nokta dizisi hayatımızdaki "kör noktaları" gözler önüne serecek. Proje içinde karakterlerin birbirleri ile olan ilişkisi, sadece size bir diziye değil gerçek bir hayat yolculuğu duygusuna sürüklüyor. Neden sonuç ilişkisi ile ve sonra ne olacak merakı ile seyirciyi ekran başına toplayacağına inanıyorum" dedi.

Şaşmaz, karakterine hazırlanırken en çok dikkat ettiği noktaları ise şöyle özetledi: "Rolümün gerçekçi olmasına özen gösteriyorum. Cihan'ın iç dünyasını ve duygularını anlamaya çalışıyorum."

atv ekranlarında Sinegraf imzasıyla cumartesi akşamları yayınlanacak olan "Kör Nokta", derinlikli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.