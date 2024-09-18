Kör Nokta dizisinin başrol oyuncusu Çağla Boz: 'Gece karakteri dünyamı değiştirdi'

atv'nin yeni dizisi 'Kör Nokta' Cumartesi başlıyor

Sinegraf'ın yapımcılığını üstlendiği ve Osman Sınav'ın imzasını taşıyan "Kör Nokta" dizisi, 21 Eylül Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin başrol oyuncularından Çağla Boz, rol aldığı Gece karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.

Diziyi tercih etme nedenini, her sahnesini okurken kalbinin ritmini değiştiren bir senaryoya sahip olduğunu söyleyen Boz; "Seyircimizin bizi izlerken her karakterle ayrı ayrı bağ kuracağını düşünüyorum. Birçok duyguyu barındırıyor olması izleyenleri keyifle ekrana kilitleyecek" dedi.

Gece karakteri hakkında konuşan Boz, "Okuduğum andan itibaren dünyamı değiştirdi. O kadar rengarenk ki, içimde bilmediğim birçok duyguyu bana hissettiriyor, öğretiyor. Çok yönlü bir karakter izleyeceğiz. Gece'yle herkes empati kurabilecek, ben onunla tanıştığım için çok mutluyum. Oyuncu koçumla hazırlanırken en gerçek neye tutunabileceğimizi düşündük. Hep ütopik şeylerden yola çıkıp, en büyük savaşı kiminle yapar? Bir hayvan beslese ne besler? En sevdiği renk nedir? En sevdiği yemek nedir?" gibi soruların cevaplarını arayarak hazırlandık" şeklinde konuştu.