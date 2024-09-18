Salı akşamlarının en çok izleneni "Bir Gece Masalı"

Geçtiğimiz akşam (17 Eylül Salı) atv ekranlarında üçüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, “tüm kategorilerde” dün akşamın çok izlenen yapımı oldu. Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı dizi, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

Selim ve kötülüklerinden Canfeza'yı kurtarmayı seçen Mahir, aşkı ile Asaf Bey Konağına yaptığı görkemli giriş ile sosyal medyayı da salladı. Gece boyunca trend listesinde kalan dizi Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'a gelen beğeni dolu yorumlar aldı. Heyecan dolu gelişmelerin yaşadığı dizi izleyiciyi ekrana kilitledi.

Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan üçüncü bölümü Tüm Kişiler'de %8,52 reyting ve %25,90 izlenme payı, AB'de %5,88 reyting ve %19,09 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %7,82 reyting ve %22,21 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

3.Bölüm'de neler yaşandı?

Mahir ve Canfeza, Asaf Bey köşkünde!

Kürşat geçirdikleri kaza sonucu hastanede tedavi altına alınırken tüm gerçeklerde bir bir ortaya çıktı. Canfeza, babasının Mahir'in babasının ölümündeki rolünü ve kendinden saklananları öğrendi. Vicdanı ile intikam arasında gidip gelen Mahir, Canfeza'nın Selim'e bir şans vermesine neden oldu. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Selim, kendini Canfeza'ya iyi olarak göstermeye çalıştı. Canfeza ona inanıp Mahir'e karşı tavır alsa da genç adam ona sahip çıktı. Canfeza'yı zorla da olsa yanına alarak İstanbul'a getirdi.

Asaf Bey Konağı'nda ise geçmişin hesaplaşmaları yaşandı. Herkes Mahir'i beklemeye başladı. Dedesi Mahir'i getirtmek için elindeki son kozu oyandı. Mahir ise konağın bahçesine Canfeza ile beklenmedik bir giriş yaptı. İkilinin konağa gelişi ile yaşanacak büyük merak konusu oldu.

Dizinin 4. Bölüm tanıtımı da yayınladığı ilk dakikadan itibaren yine trendlere girdi. Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.