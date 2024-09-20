18 yıllık sır Müge Anlı'da aydınlandı

Kastamonu Azdavay ilçesinden 18 yıl önce kaybolan 48 yaşındaki Hatice Musaoğlunun olayında sır perdesinin aralanmasını isteyen kızları Müge Anlı programına katıldı. Kız kardeşler abi Aydın Musaoğlu'nun annesini öldürdüğünden şüphelendiklerini dile getirmişti. Abisi ve eşinden şüphelendiğini söyleyen Sevim Terzi'nin iddialarının ardından programa katılan abi Aydın Musaoğlu'nun sözleri şüpheleri artırdı.

Aydın Musaoğlu ve eşinin Hatice Musaoğlu ile oda kavgası yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ailenin odayı paylaşamaması üzerine jandarmanın olaya dahil olduğu öğrenilmişti. Görgü tanıklar Aydın'ın kızının da cinayeti gördüğünü ve çocukken etrafa "Babam babaannemi öldürdü" şeklinde anlattığını ifade etti.

'Seni nasıl tutuklamadılar?'

İfadeyi okuyan Anlı, "Sen verdiğin ifadede anneni gördüğünü söylemişsin. Şimdi yalan söylüyorsun. Çelişkili konuşuyorsun. Seni nasıl tutuklamadılar?" dedi. Aydın Musaoğlu kendisine yüklenen Müge Anlı'ya "Siz beni suçluyorsunuz. Ben bildiğimi anlatıyorum" diyerek yanıt vermişti. Aydın'ın yayındaki çelişkili ifadeleri ardından harekete geçildi. Hatice Musaoğlu'nun oğlu gözaltına alındı.

Canlı yayında ağzından kaçırdı

Müge Anlı'nın "Bu anlattıkların anneni öldürmeden önce miydi?" sorusuna Aydın, "Evet, annemi öldürmeden önce" diye yanıt verdi. Şevki Hoca da bu itirafı yakalayıp üstüne gitti. O sırada da Aydın, cümlede 'öldürmeden önce' ifadesini tekrar etti.

Sığıntı evlat tutuklandı, gelin gözaltında

Anlı, 19 Eylül tarihli yayınında konuya ilişkin son dakika gelişmesini duyurarak, Aydın Musaoğlu'nun, Kastamonu'ya giderken otobüste emniyet güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındığı söyledi. Bugünkü yayında ise kız kardeşlere "Gözünüz aydın, abiniz annenizi kasten öldürme suçuyla tutuklandı" diyerek müjdeli haberi verdi. 3 kız kardeş gözyaşları içinde "Şükürler olsun, çok teşekkür ederiz yardımınız için. Biz abimizden korktuğumuz için, bizi de öldürmekle tehdit ettiği için bunca yıl bir şey yapamadık. Ama sizin sayenizde artık hem biz hem annemiz huzur bulacak." Dedi.