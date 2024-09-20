Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı’nın 3.Sezonu, 21 Eylül Cumartesi günü atv ve MinikaGO’da başlıyor.

Bu sezon, hem Akıncı'nın hem de düşmanlarının sınırlarını zorlayacağı, heyecan dolu bir hikaye sunuyor.

Yeni sezon, Akıncı'nın kimliğini öğrenen Nergis ve Fatih arasındaki zorlu bir yüzleşmeyle başlıyor. Bu gerilimin ardından, Akıncı sosyal medyanın gücünü kullanarak kötü planları açığa çıkarıp Zincir'e büyük bir darbe indiriyor, ancak Zincir'in durmaya niyeti yok. Gözleri etkileyen bir virüsle insanları hedef alarak planlarına devam ediyorlar. Pranga ekibi, sosyal medya üzerinden suçlarını paylaşma niyetiyle büyük bir tehlike oluşturuyor. Yeni sezonun öne çıkan yeni karakteri Eflak, bu sezonda Akıncı'yı zorlayan yüksek teknolojiye sahip planlarıyla kötülüğün hakimiyetini kurmaya çalışıyor.

Bu sezon, Akıncı'nın kılıcı bulma yolundaki arayışına, eski efsanelerle yüzleşmesine ve yeni ekipmanlar edinmesine tanıklık edeceğiz. Nergis, Akıncı'nın kimliğini koruma amacını anlıyor ve onun mücadelesine daha yakından katılıyor.

Zincir'in ifşası, pranga ekiplerinin peşine düşmesi ve Eflak'ın yenilikçi planları gibi sürükleyici olaylar, karakterlerin hem fiziksel hem de psikolojik sınırlarını zorluyor. Nergis'in annesi Tomris ile ilişkisi ve Tomris'in Eflak ile olan bağlantısı, sezona derin bir dram katıyor. Ayrıca, Akıncı'nın zorlu mücadelesi sırasında, eski dostlar ve yeni düşmanlarla karşılaşmaları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Üçüncü sezon, yüksek tempolu aksiyon sahneleri, karakter gelişimi ve sürprizlerle dolu bir dizi olayla, Akıncı'nın hikayesini yeni bir seviyeye taşıyor.Akıncı; iyiliğin sembolü ve Zincir'in etkisini kırabilecek olan kılıcı bulmak, sevdiklerini korumak ve dünyayı tehlikeden kurtarmak için mücadele ediyor. Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizemli hikayesiyle Akıncı yeni sezonuyla atv ve MinikaGO ekranlarında!

Ana Hikaye:

Dünyada iyilik ve kötülük arasındaki mücadele binlerce yıl boyunca devam etmiştir. Bir Akıncı Beyi, iyiliğin temsilcisi olarak bir zalim kralı yenmiş ve kılıcıyla kötülüğün zincirlerini kırmıştır. Ancak 17. yüzyılda kılıç kaybolmuş ve kötülüğün temsilcisi olan Zincir yeniden güçlenmiştir.

Kılıcın kaybolmasının ardından, Akıncı beyleri kılıcı bulmak için mücadele etmiş fakat başarılı olamamıştır. 21. yüzyılda, kötülüğün temsilcisi Zincir, İstanbul'u hedef almış ve şehri kontrol altına almak istemektedir. Zincir'in amacı, kılıcı yok ederek dünya hakimiyetini sağlamaktır. Zincir'le mücadelede geleneği son Akıncı Beyi Fatih sürdürecektir.