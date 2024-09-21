canli-yayin
CANLI YAYIN
Windstorm 3 / Yabancı Sinema
10
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • Akıncı Çizgi Dizi
    Akıncı Çizgi Dizi YENİ FRAGMAN
  • Kör Nokta
    Kör Nokta YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER

Karadut'un Bora'sına başarılı oyuncu Burak Dakak hayat veriyor

GİRİŞ TARİHİ:  21.09.2024, 10:27
Karadut'un Bora'sına başarılı oyuncu Burak Dakak hayat veriyor

atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Geri sayımın heyecanla sürdüğü dizinin merak edilen karakterlerinden biri de yetenekli oyuncu Burak Dakak'ın hayat verdiği 'Bora'.

Kalabalıklar içinde sessiz bir 'Bora'

Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan Karadut'un en önemli karakterlerden biri de Bora. Bora yaşıtlarına göre çok daha olgun, aklı başında ve oturaklı bir kişiliğe sahiptir. Genelde kalabalıklarda sessiz kalmayı tercih eder. Zuhal'in kardeşi Aslı (Selin Türkmen) ile beraber çalıştığı mimarlık ofisinde şirketin en parlak ve yetenekli çalışanlarından biridir. Bora'nın sessiz kişiliğine zıt bir yapıda olan annesi, onun bu hayatta en çok sevdiği ve bağlı olduğu insandır.

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN