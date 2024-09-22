Ekranların yeni dizisi ‘Kör Nokta’, heyecan dolu ilk bölümünü geride bırakırken izleyicilerin beğenisini kazandı.

Büyük bir örtbasın ortasında kalan Aslım’ın hikayesi sosyal medyada da ilgi gördü.

İlk bölümde yaşananlar;

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir. İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır. Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir. Yaşanan bu kazadan sonra artık hiç kimse eski hayatlarına geri dönemeyecektir. Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suç ortaklığıyla kazanın gerçek sorumlusunu saklayacaktır. Uzun bir tedavi sürecinden çıkan Aslım, kendini büyük bir ihanet ve adaletsizlikle karşı karşıya bulur. Üstelik ona farkında olarak ya da olmayarak ihanet edenler en yakın dostu Gece, ailesi ve sevdiği adam Cihan'dır. Aslım büyük bir kâbusun içine düşmüş gibidir ama gördüklerinden ve yaşadıklarından son derece emin bir şekilde olayların gerçek yüzünün ortaya çıkması için diretir. Diğer ortakların aksine Cihan, Aslım'ın yanında olmak ister ama bir tercih yapmak zorundadır; ona merhum annesi tarafından emanet edilen kardeşinin hayatı ve aşkı… Aslım ise ona söylenen yalanlarla yüzleştikçe kontrolünü iyice kaybeder ve haklı olmasına rağmen gerçek suçlu yerine parmaklıklar ardına girmesine ramak kalır…

1. Bölümü izlemek için tıkla : https://www.atv.com.tr/kor-nokta/1-bolum/izle