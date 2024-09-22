Zirvenin sahibi geri dönüyor!

Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ilk teaser

atv ekranının reyting rekortmeni, Bozdağ Film imzalı dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman'ın 6. sezonundan yayınlanan ilk teaser kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak beklentiyi zirveye taşıdı. Gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sosyal medya gündemine girdi.

Kuruluş Osman'ın Boran Bey'inden yaşa benim halkım!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezonundan yayınlanan ilk sahnede Boran Bey karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın yorumuyla "Yaşa Benim Halkım" şarkısı büyük beğeni topladı. Aynı sahnede Osman Bey ve Bala Hatun'un dörtnala at sürdüğü anlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırıp binlerce yorum aldı.

Yeni Dünya, yenilenen hikaye ve güçlü kadro

Yeni hikayesi, kadrosu ve yenilenen dünyasıyla beklentiyi adım adım yükselten Kuruluş Osman'da, Osman Bey ve Bala Hatun'un özlemle beklenen ilk sahnesi dizinin hayranlarını heyecanlandırırken sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı. Görkemli prodüksiyonu, yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle 'Kuruluş Osman' bu sezon da izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

KURULUŞ OSMAN KÜNYE

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Özden İnal, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Ali Sürmeli (Karesi Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Özgür Çevik (Lucas), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Feyza Işık (Hazal Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Taner Ertürkler (Bayhan Bey), Fatih Ayhan (Baysungur), Yıldırım Gücük (Gencer Bey), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), Sonat Dursun (Sancar Bey), Alkan Kızılırmak (General Magnus), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun)

Yeni sezonuyla reytinglerin zirvesinde yer almaya hazırlanan Kuruluş Osman yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.