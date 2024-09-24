Zuhal'in büyük sırrı ne?

atv’nin, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi ‘Karadut’ dün akşam heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi, izleyicilerin beğenisini kazandı.

İlk bölümde neler yaşandı?

Başarılı kişisel gelişim uzmanı Zuhal Erdem, üç kız kardeşi ve babasıyla birlikte bir düzen içinde yaşarken hayatı bambaşka bir yöne doğru gitmeye başladı. Kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarıyla birlikte özel hayatındaki yalnızlığıyla yüzleşen Zuhal, yardımcısı Een yakın arkadaşı ve yardımcısı zorlamasıyla sahte bir isimle üye olduğu tanışma uygulamasından biriyle iletişim kurmaya başladı.

Zuhal, uzun zamandır mesajlaştığı kişinin Aslı'nın iş arkadaşı Bora'nın kuzeni Tayfun olduğunu öğrendi. Bu duruma daha fazla sessiz kalmak istemeyen Zuhal, Tayfun'un karşısına çıktı ve gerçekte kim olduğunu söyledi. Büyük bir şok yaşayan Tayfun, Zuhal'e sert bir dille tepki gösterdi. Bu sırada Zuhal, Begüm'ün başına açtığı beladan Tayfun'un yardımıyla sıyrıldı. Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Aslı'nın planları ise kayınvalidesi Rezzan'ın müdahaleleriyle istediği gibi gitmemeye başladı. Figen kardeşlerini idare etmeye çalışırken evin küçük kızı Begüm'ün son hamlesi herkesi şok etti.

Tayfun ve Zuhal birbirlerinden uzak kalamayınca Zuhal hiç yaşamadığı duyguları hissetmeye başladı. Bu sırada evden gelen bir telefonla hastaneye koştu. Zuhal'e destek olmak isteyen Tayfun onunla birlikte hastaneye geldi. İkiliyi uzaktan gören Çetin'in sözleri Zuhal'i derinden sarstı.

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

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