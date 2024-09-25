"Kuruluş Osman" 2 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor!

"Kuruluş Osman" 6. Sezonunda da ezberleri bozacak!

Türkiye'de yayınlandığı beş sezonda da reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı 110 ülkesinde iki milyar izleyiciye ulaşan fenomen dizi 'Kuruluş Osman' 6. sezonuyla 2 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'de atv'de başlıyor.

Senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle 'Kuruluş Osman', yayınlanan 165. Bölüm tanıtımında güçlü oyuncu kadrosu, kurulan yeni dünyası-dekorları ve hikayesiyle bir kez daha ezberleri bozacağını gösterdi.

Yeni oyuncuları, yeni dünyası ve hikayesiyle ezber bozacak

Yeni hikayesi, yeni dünyası-dekorları ve merakla beklenen sürpriz karakterleriyle 2 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman'dan yeni sezon oyuncularının yer aldığı 165. Bölüm ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Osman Bey (Burak Özçivit)'in Karesi Bey (Ali Sürmeli) ve Komutan Lucas (Özgür Çevik) ile olan mücadelesi dikkatleri çekerken Bala Hatun'un (Özge Törer) kimin mezarını kazdığı ise merak konusu oldu.

Anadolu yeni bir çağ giriyor

'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak altıncı sezonunda; Osman Bey'in liderliğinde Osmanlı Devleti'nin doğuşuna şahit olan topraklar yeni bir çağa kapılarını aralamıştır. Zaferlerle örülmüş bir destan, başarıyla taçlanmış bir yolculuk, cihanı titreten bir devlete dönüşmenin eşiğindedir. Bölgedeki birçok beyliği ve boyları kendi himayesine alan Osman Bey, gücüne güç katmakta ve adım adım büyümektedir. Devletin temellerini adalet üzerine atan Osman Bey artık durdurulamaz bir güce dönüşürken karşısında Karesi Bey başta olmak üzere Anadolu'nun kudretli beyleri, Bizans'ın İmparatoru ve Bizans'ın son şans olarak çevresinde kenetleneceği Komutan Lucas vardır…

Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN KÜNYE

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Özden İnal, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Ali Sürmeli (Karesi Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Özgür Çevik (Lucas), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Feyza Işık (Hazal Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Taner Ertürkler (Bayhan Bey), Fatih Ayhan (Baysungur), Yıldırım Gücük (Gencer Bey), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), Sonat Dursun (Sancar Bey), Alkan Kızılırmak (General Magnus), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun)