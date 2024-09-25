Salı akşamının birincisi değişmedi! "Bir Gece Masalı"

Geçtiğimiz akşam (24 Eylül Salı) atv ekranlarında dördüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, “Tüm Kişiler” kategorisinin çok izlenen yapımı oldu.

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

Mahir ile Canfeza'nın birlikte Asaf Bey Konağı'na gelişleri tüm dengeleri değiştirdi. Yayın boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un sahnelerine beğeni dolu yorumlar aldı. Heyecan dolu gelişmelerin yaşadığı dizi izleyiciyi ekrana kilitledi. Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan dördüncü bölümü Tüm Kişiler'de %7,17 reyting ve %20,75 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

4.Bölüm'de neler yaşandı?

Aşiret Ağası Cabir geldi Asaf Bey Konağı karıştı

Mahir'in Canfeza ile gelişi konağı karıştırır. Selim ise Canfeza'nın peşinde ondan haber almak için nenesi başta olmak üzere herkesin telefonuna el koyar. Mahir ortalık yatışana kadar konakta annesi ve Canfeza ile kalmayı kabul eder. Babası Sıla'nın Mahir ile evlenmeyeceğini anlayınca bebeği aldırmaya karar verir. Selim'in hastaneden tutsak ettiği Kürşat, telefonundaki mesajları dinler ve Boris'in gerçek kimliğini ve Selim'in onu nasıl oyuna getirdiğini öğrenir. Boris, Raşit Komiser'dir. Selim ise Canfeza'nın yerini sonunda planladığı gibi öğrenir. Onu konaktan kaçırır ve yanına getirtir. Mahir ise onların peşine düşer. Mahir, Canfeza'yı kurtarmak için harekete geçer ve o sırada destek kuvvet Raşit Komiser gelir. Her şeyden habersiz olan Mahir ondan şüphelenemez. Canfeza'yı kurtarmayı başarırlar, Raşit ise Selim'i vurur. Gülizar ise bebeğin alınmasını önlemek için Sıla'nın aşiret reisi dedesini arar ve onu İstanbul'a çağırır. Soluğu Asaf Bey Konağında alan Cabir Ağa, torununu ile Mahir'in evlenmesi için kan dökmeye hazırdır.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.