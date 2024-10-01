Aslı İnandık hayatı ve biyografisi

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Aslı İnandık, Karadut'ta Zuhal Erdem'in kardeşi Figen'e hayat veriyor.

Aslı İnandık kimdir?

atv'nin yeni dizisi dizisi Karadut'ta Figen karakterine hayat veren Aslı İnandık kız kardeşler içinden Zuhal'den sonraki abladır.

Aslı İnandık nereli?

3 Ekim 1989 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen genç oyuncu okuluna da orada devam etmiştir.

Aslı İnandık kaç yaşında?

35 yaşında olan güzel oyuncu birçok film ve dizide adından söz ettirdi.

Aslı İnandık hangi üniversiteden mezun?

İlk ve orta öğreniminin ardından Ankara Güzel Sanatlar Lisesinde müzik bölümünde okudu ve Gazi Üniversitesinde Müzik bölümünü bitirdi. Yetenekli oyuncu aynı zamanda Dört senelik lise ve üniversite eğitiminde çello ve piyano eğitimi almıştır.

Aslı İnandık evli mi?

Aslı İnandık 2018'de Ahad Kazmaz ile evlenmiştir.

Aslı İnandık'ın oynadığı dizi ve fimler?

Karadut.

Deneme Çekimi.

Oregon. 28 Nisan 2023.

Bir Türk Masalı 29 Temmuz 2022.

Soluk. 8 Mayıs 2020.

Aslı Gibidir. 25 Ocak 2019.

Cici Babam. 20 Nisan 2018.

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