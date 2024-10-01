Ecem Çalhan kimdir? Hayatı ve Biyografisi

1996 yılında İzmir'de doğan Ecem Çalhan, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra şan ve dans eğitimleri de alan Ecem Çalhan, 5-6 senedir şarkı sözü yazmaktadır.
Ecem Çalhan İzmir'lidir.
19 Ocak 1996 yılında doğan Ecem Çalhan, 28 yaşındadır.
Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitiren Ecem Çalhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Genç oyuncu Ecem Çalhan evli değildir.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Evlilik Hakkında Her Şey, Tozluyaka, Yüzyıllık Mucize... Ecem Çalhan şu sıralar atv'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde Sıla karakterine hayat veriyor.