Ecem Çalhan kimdir? Hayatı ve Biyografisi

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Ecem Çalhan Kimdir?

1996 yılında İzmir'de doğan Ecem Çalhan, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra şan ve dans eğitimleri de alan Ecem Çalhan, 5-6 senedir şarkı sözü yazmaktadır.

Ecem Çalhan Nereli?

Ecem Çalhan İzmir'lidir.

Ecem Çalhan Kaç Yaşında?

19 Ocak 1996 yılında doğan Ecem Çalhan, 28 yaşındadır.

Ecem Çalhan Hangi Üniversite Mezunu?

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitiren Ecem Çalhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Ecem Çalhan Evli Mi?

Genç oyuncu Ecem Çalhan evli değildir.

Ecem Çalhan'ın rol aldığı diziler ve filmler;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Evlilik Hakkında Her Şey, Tozluyaka, Yüzyıllık Mucize... Ecem Çalhan şu sıralar atv'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde Sıla karakterine hayat veriyor.

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