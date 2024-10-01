Emel Çölgeçen hayatı ve biyografisi

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Emel Çölgeçen Bir Gece Masalı'nda Gülizar Yılmaz karakterine hayat veriyor.

Emel Çölgeçen kimdir?

atv'nin yeni dizisi dizisi Bir Gece Masalı'nda Gülizar Yılmaz'a hayat veren Emel Çölgeçen dizide Mahir'in ölen kuzeninin annesidir.

Emel Çölgeçen nereli?

Emel Çölgeçen, 9 Temmuz 1976 İstanbul doğumludur.

Emel Çölgeçen kaç yaşında?

48 yaşında olan başarılı oyuncu perçok projede yer almıştır.

Emel Çölgeçen hangi üniversiteden mezun?

Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü mezunudur.

Emel Çölgeçen evli mi?

Ünlü oyuncu Emel Çölgeçen, heykeltıraş sevgilisi Tarkan Güveli ile evli.

Emel Çölgeçen oynadığı dizi ve fimler?

Başarılı oyuncu özellikle Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Avukat Sema karakteri ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Daha önce Kalbimin Sultanı, Ferhat ile Şirin, Ruhsar gibi yapımlarda da yer aldı. Bu sıralar ise Bir Gece Masalı'nda yer alıyor.