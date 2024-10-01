canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
9
BİLDİRİMLER
  • Kör Nokta
    Kör Nokta YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Karadut
    Karadut YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER

Eren Vurdem'in hayatı ve biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  01.10.2024, 14:34
Eren Vurdem'in hayatı ve biyografisi

Eren Vurdem hakkında bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Eren Vurdem biyografisini detaylı okuyun.

Bir Gece Masalı'nda hayat verdiği Selim Allame ile hafızalara kazınan Eren Vurdem kimdir?

Eren Vurdem kimdir?

atv'nin yeni dizisi dizisi Bir Gece Masalı'nda Selim karakterine hayat veren Eren Erdem dizide Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adamı canlandırmaktadır.

Eren Vurdem nereli?

Eren Vurdem, 7 Ekim 1988 Konya'da doğmuştur. Türk oyuncudur. Ailesi Kafkasya göçmenidir.

Eren Vurdem kaç yaşında?

36 yaşında olan başarılı oyuncu, daha önce de atv'nin çok sevilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Azamet rolündeydi.

Eren Vurdem hangi üniversiteden mezun?

Haliç Üviversitesi mezunu olan Eren Vurdem İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında yapmıştır.

Eren Vurdem evli mi?

2020 yılında nikah masasına oturan Eren Vurdem, hayatını Derya Yıldırım ile birleştirdirdiği bilinmektedir.

Eren Vurdem'in oynadığı dizi ve filmler?

Birçok dizi ve filmde yol alan Eren Vurdem'in çok beğenilen dizileri ve filmleri bunlardır. Söz, Fandom, Ben Bu Cihana Sığmazam, Sadakatsiz, Ne Olur Gitme, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel, Son Mektup, Yolculuk, İnadına Aşk

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN