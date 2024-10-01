Eren Vurdem'in hayatı ve biyografisi

Eren Vurdem hakkında bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Eren Vurdem biyografisini detaylı okuyun.

Bir Gece Masalı'nda hayat verdiği Selim Allame ile hafızalara kazınan Eren Vurdem kimdir?

Eren Vurdem kimdir?

atv'nin yeni dizisi dizisi Bir Gece Masalı'nda Selim karakterine hayat veren Eren Erdem dizide Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adamı canlandırmaktadır.

Eren Vurdem nereli?

Eren Vurdem, 7 Ekim 1988 Konya'da doğmuştur. Türk oyuncudur. Ailesi Kafkasya göçmenidir.

Eren Vurdem kaç yaşında?

36 yaşında olan başarılı oyuncu, daha önce de atv'nin çok sevilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Azamet rolündeydi.

Eren Vurdem hangi üniversiteden mezun?

Haliç Üviversitesi mezunu olan Eren Vurdem İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında yapmıştır.

Eren Vurdem evli mi?

2020 yılında nikah masasına oturan Eren Vurdem, hayatını Derya Yıldırım ile birleştirdirdiği bilinmektedir.

Eren Vurdem'in oynadığı dizi ve filmler?

Birçok dizi ve filmde yol alan Eren Vurdem'in çok beğenilen dizileri ve filmleri bunlardır. Söz, Fandom, Ben Bu Cihana Sığmazam, Sadakatsiz, Ne Olur Gitme, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel, Son Mektup, Yolculuk, İnadına Aşk