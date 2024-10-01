İlayda Çevik Hayatı ve Biyografisi

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İlayda Çevik Kimdir?

22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de doğan İlayda Çevik, oyunculuğa tiyatro ile başlamıştır. Karagül dizisindeki "Maya Şamverdi" rolüyle tanınan İlayda Çevik, İlk sinema tecrübesini 2013 yılında rol aldığı "Kızım İçin" filmiyle yaşamıştır. Kendine has tarzı ve yeteneğiyle Türk televizyon dünyasında dikkat çeken bir isim olmuştur.

İlayda Çevik Nereli?

Balıkesir Burhaniye'lidir.

İlayda Çevik Kaç Yaşında?

22 Aralık 1994 yılında doğan İlayda Çevik, 30 yaşındadır.

İlayda Çevik Hangi Üniversite Mezunu?

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir.

İlayda Çevik Evli Mi?

İlayda Çevik evli değildir.

İlayda Çevik'in Oynadığı Diziler ve Filmler Nelerdir?

Karagül, İsimsizler, Savaşçı, Sen Anlat Karadeniz, Bir Cenaze, Kızım İçin... İlayda Çevik şu sıralar atv'de yayınlanan Kör Nokta dizisinde Asude karakterine hayat veriyor.

Kör Nokta ile ilgili her şey burada!