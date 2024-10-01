İlayda Çevik Hayatı ve Biyografisi

22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de doğan İlayda Çevik, oyunculuğa tiyatro ile başlamıştır. Karagül dizisindeki "Maya Şamverdi" rolüyle tanınan İlayda Çevik, İlk sinema tecrübesini 2013 yılında rol aldığı "Kızım İçin" filmiyle yaşamıştır. Kendine has tarzı ve yeteneğiyle Türk televizyon dünyasında dikkat çeken bir isim olmuştur.
Balıkesir Burhaniye'lidir.
22 Aralık 1994 yılında doğan İlayda Çevik, 30 yaşındadır.
Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir.
İlayda Çevik evli değildir.
Karagül, İsimsizler, Savaşçı, Sen Anlat Karadeniz, Bir Cenaze, Kızım İçin... İlayda Çevik şu sıralar atv'de yayınlanan Kör Nokta dizisinde Asude karakterine hayat veriyor.