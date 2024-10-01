İrem Altuğ hayatı ve biyografisi

İrem Altuğ hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi İrem Altuğ biyografisini detaylı okuyun

Daha önce birçok dizide rol alan İrem Altuğ Bir Gece Masalı'nda Sevde Yılmaz karakterine hayat veriyor. İrem Altuğ kimdir?

İrem Altuğ kimdir?

atv'nin yeni dizisi dizisi Bir Gece Masalı'nda Sevde karakterine hayat veren İrem Altuğ dizide Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini karakterine can veriyor.

İrem Altuğ nereli?

İrem Altuğ, 15 Eylül 1980'de İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan İrem Altuğ 40'a yakın reklam filminde oynadı.

İrem Altuğ kaç yaşında?

Sevilen oyuncu 44 yaşındadır.

İrem Altuğ hangi üniversiteden mezun?

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde öğrenimine devam ederken yarıda bırakıp yurt dışına gitmeye ve orada oyunculuk okumaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitirdi

İrem Altuğ evli mi?

İrem Altuğ'un evli olmadığı biliniyor.

İrem Altuğ'un oynadığı dizi ve fimler?

Bir Gece Masalı, Yalı Çapkını, Çukur, Suda Balık, Yola Çıkmak, Kayıp Aranıyor, Nar, Melekler ve Kumarbazlar, Kirpi, Vazgeç Gönlüm, Ihlamurlar Altında...