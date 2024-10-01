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Naz Elmas hayatı ve biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  01.10.2024, 15:51
Naz Elmas hayatı ve biyografisi

Naz Elmas hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Naz Elmas biyografisini detaylı okuyun

Naz Elmas atv'nin yeni dizisi Karadut'ta Nihan Akıncı karakterine hayat veriyor.

Naz Elmas kimdir?

atv'nin yeni dizisi dizisi Karadut'ta izleyici ile buluşmayı bekleyen Naz Elmas, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Naz Elmas nereli?

16 Haziran 1983'te İstanbul'da doğan oyuncu aynı zamanda kendi gibi oyuncu olan Açelya Elmas'ın da kardeşidir.

Naz Elmas kaç yaşında?

Başarılı oyuncu 41 yaşındadır.

Naz Elmas hangi üniversiteden mezun?

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Naz Elmas evli mi?

Naz Elmas iki evlilik yapıp sonlandırmıştır.

Naz Elmas'ın oynadığı dizi ve fimler?

Filinta, Bizim Hikaye, Tut Yüreğimden Anne, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve son olarak Karadut'ta Tutkulu ve sahiplenici bir kadın olan Nihan'ı canlandırmaktadır.

Karadut ile ilgili herşey burada

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