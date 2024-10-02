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Kuruluş Osman’a “Yaşa Benim Halkım” türküsü damga vurdu!

GİRİŞ TARİHİ:  02.10.2024, 21:46 GÜNCELLEME TARİHİ:  02 Ekim 2024 Çarşamba, 22:44
Kuruluş Osman’a “Yaşa Benim Halkım” türküsü damga vurdu!

Osman Bey’in şanlı toyu “Türk’ün kolu bükülmez, Türk’ün gücü tükenmez!”

'Kuruluş Osman'ın 165. Bölümünde Osman Bey'in görkemli toyunda Boran Bey'in seslendirdiği "Yaşa Benim Halkım" adlı halk türküsü bölüme damga vurdu. Türkünün "Canımızla bağlıyız bu toprağa bu ele, sıralanıp dağ gibi verelim gel el ele, Türk'ün kolu bükülmez, Türk'ün gücü tükenmez." sözleri dizinin izleyicileri tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak gündem oldu.

Kuruluş Osman'ın 165. Bölümündeki Osman Bey'in ahalisine verdiği görkemli toyda Boran Bey'in seslendirdiği "Yaşa Benim Halkım" adlı türkü bölüme damgasını vurdu. Toyda Boran Bey'in seslendirdiği türküye Osman Bey başta olmak üzere tüm ailesi ve ahalisi eşlik ederken

türkünün;
"Canımızla bağlıyız bu toprağa bu ele,

sıralanıp dağ gibi verelim gel el ele,

Türk'ün kolu bükülmez,

Türk'ün gücü tükenmez,

Bir kere kalkan bayrak, bir daha yere inmez.

Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım!!!" sözleri dizinin izleyicileri tarafından sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı. "Yaşa Benim Halkım" türküsünün sözleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 165. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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