Osman Bey Türk beylerinden biat aldı!

‘Kuruluş Osman’ın 165. Bölümünde bir rüya ile başlayan devletleşme düşü gerçekleşirken Osman Bey’in sınırları genişletip, devletini büyütme hamlesi güçlü Türk Beyliklerinden Kızılçınaroğulları Beyi Bayhan Bey ve Keçilişah Beyliği hatunu Begüm Hatun’un verdiği biatla güçlendi. Osman Bey’in bu hamlesi ise en büyük rakibi Karesi Bey’i çok öfkelendirdi.

Kuruluş Osman'ın 165. Bölümünde devlet olan Osman Bey, kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine tabii kılmak istedi. Bunun için Osman Bey düzenlediği divana uçların en büyük beyliklerinden olan Kızılçınaroğulları Bey'i Bayhan Bey ve Keçilişah Beyliği hatunu Begüm Hatun'u davet etti. Osman Bey, "Nice kavmin gelip geçtiği şu topraklarda boy verdik, devlet olduk! Ama yetmez… Hükmü cihanı titreten bir devlet olmak gerek! Aklınızdan geçeni bilirim. 'Bunun için dolup taşan bir hazine, kudretli bir ordu gerek' dersiniz. Hepsi tamam, hepsi bizde var! Bu yolda devletimize lazım olanlardan en mühimi… Safımızda yer tutacak sadakat ve kudret sahibi beylerdir!" diyerek divandaki beylerden biat istedi.

Osman Bey'in talebi divanda gerginliğe sebep oldu. Bu talep karşısında tereddüt eden Bayhan Bey ve Begüm Hatun; Osman Bey'in zafer ve ganimet vaatleri sonrasında ikna olup biat ettiler.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 165. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.