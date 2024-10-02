Salı akşamının galibi "Bir Gece Masalı"

Geçtiğimiz akşam (1 Ekim Salı) atv ekranlarında beşinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, "Tüm Kişiler" kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu.

Yapımını NGM'nin yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

Dizi yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, izleyiciyi ekrana kilitledi. Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan beşinci bölümü Tüm Kişiler'de %6,40 reyting ve %18,96 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

5.Bölüm'de neler yaşandı?

Selim, Canfeza'nın Mahir ise Boris'in peşinde

Mahir, dedesinin esas niyetini öğrenir ve annesi ile Canfeza'yı alarak köşkü terk ederler. Arkadaşından destek alan Mahir, güvenli bir ev bulur ve iki sevdği kadını babasının ailesinden korumak için oraya yerleştirir. Fakat Selim de Asaf Bey de peşlerindedir. Çünkü Cabir Ağa, konağı basıp torunu Sıla'nın namusu için ortalığı birbirine katar ve damadı Ferman'ı ayağından vurur. Fakat Mahir'in kimseye boğun eğmeyip evliliği kabul etmemesi tüm hesapları bozar. Köşkte yüzüğünü bırakan Süreyya, yüzüğü almak için çok büyük bir hata yapar ve Afet Hanım'ı arar.

Mahir ile Canfeza İstanbul'da ilk kez rahat bir nefes alır ve ikili yakınlaşırlar. Mahir'in yerini öğrenen Afet, Selim'i üzerlerine salar. Kürşat ise Mahir'i arar ve babasının esas katilin Boris olduğunu ve kimliği açıklayacağını söyleyerek buluşma belirler. Mahir, buluşma yerine gider ancak Raşit ondan önce gelmiştir. Kürşat'ı etkisiz hale getirir. Süreyya'nın Mahir'in babaannesini aradığını öğrenen Canfeza, Mahir'i arayıp yardım ister. Ancak Selim kapılarına dayanmıştır. Canfeza ve Süreyya tehlike altındadır. Babasının katilini öğrenmek için randevuya giden Mahir ise onları koruyamayacak kadar uzaktadır.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı 20.00'de atv'de!