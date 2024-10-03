Çağla Boz kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Çağla Boz hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Çağla Boz biyografisini detaylı okuyun!

Çağla Boz Kimdir?

1999 yılında İstanbul'da doğan Çağla Boz, eğitim hayatına İstanbul'da başlamıştır. Kariyerine moda dünyasında adım atan Çağla Boz, 5 Eylül 2019 tarihinde New York Fashion Week'te podyuma çıkarak adını duyurmaya başlamıştır. Çağla Boz, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da aktif bir kişilik olarak takip edilmektedir.

Çağla Boz Nereli?

İstanbul doğumlu olan Çağla Boz aslen Balıkesir'lidir.

Çağla Boz Kaç Yaşında?

29 Haziran 1999 yılında doğan Çağla Boz, 25 yaşındadır.

Çağla Boz Evli Mi?

En son 2023 yılında Berk Atan ile sevgili olan Çağla Boz, evli değildir.

Çağla Boz'un Rol Aldığı Diziler ve Filmler;

Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk dizi ve fimlerinde rol alan Çağla Boz, şu sıralar atv'de yayınlanan Kör Nokta dizisinde Gece karakterine hayat veriyor.

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