Cansu Fırıncı? Hayatı ve Biyografisi

1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine erken başlayan Cansu Fırıncı, atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki "Kemal" rolüyle tanınmıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2011 senesinde Urfalıyam Ezelden dizisi ile yaşayan Cansı Fırıncı, geniş bir kitle tarafından tanınıyor.
Ankara'da doğan Cansu Fırıncı, anne tarafından Zonguldaklı baba tarafından ise Bartınlı'dır.
Cansu Fırıncı Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
16 Mart 1982 yılında doğan Cansu Fırıncı, 42 yaşındadır.
Cansu Fırıncı kişisel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih ettiği için bu konuda bir bilgi yoktur.
Devrimden Sonra, Urfalıyam Ezelden, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kırgın Çiçekler, Üç Harfliler: Hablis, Babam, Düş Kırgınları, Kızlarım İçin, Mehmetçik Kutlu, Hizmetçiler, Akıncı, Yalı Çapkını gibi dizi ve filmlerde rol alan Cansu Fırıncı şu sıralar atv'de yayınlanan Kör Nokta dizisinde Mete karakterini canlandırmaktadır.