Cansu Fırıncı? Hayatı ve Biyografisi

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Cansu Fırıncı Kimdir?

1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine erken başlayan Cansu Fırıncı, atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki "Kemal" rolüyle tanınmıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2011 senesinde Urfalıyam Ezelden dizisi ile yaşayan Cansı Fırıncı, geniş bir kitle tarafından tanınıyor.

Cansu Fırıncı Nereli?

Ankara'da doğan Cansu Fırıncı, anne tarafından Zonguldaklı baba tarafından ise Bartınlı'dır.

Cansu Fırıncı Hangi Üniversite Mezunu?

Cansu Fırıncı Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Cansu Fırıncı Kaç Yaşında?

16 Mart 1982 yılında doğan Cansu Fırıncı, 42 yaşındadır.

Cansu Fırıncı Evli Mi?

Cansu Fırıncı kişisel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih ettiği için bu konuda bir bilgi yoktur.

Cansu Fırıncı'nın Rol Aldığı Diziler ve Filmler;

Devrimden Sonra, Urfalıyam Ezelden, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kırgın Çiçekler, Üç Harfliler: Hablis, Babam, Düş Kırgınları, Kızlarım İçin, Mehmetçik Kutlu, Hizmetçiler, Akıncı, Yalı Çapkını gibi dizi ve filmlerde rol alan Cansu Fırıncı şu sıralar atv'de yayınlanan Kör Nokta dizisinde Mete karakterini canlandırmaktadır.

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