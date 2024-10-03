Karadut dizisinin Begüm Erdem'i Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan biyografisi...

Son dönemin dikkat çeken genç isimlerinden Ebrar Karabakan'ın kim olduğu merak ediliyor. Ebrar Karabakan kimdir? Kaç yaşında? Nasıl ünlendi?

Ebrar Karabakan kimdir?

Genç jenerasyonun başarılı isimlerinden Ebrar Karabakan, dizi oyuncusu ve sosyal medya fenomenidir. Paylaşımları ve duru güzelliği ile adından söz ettiren Ebrar Karabakan, 2023 senesinde bir dizide karşımıza çıkarak televizyon dünyasına adım atmıştır.

Ebrar Karabakan kaç yaşında?

2006 doğumlu genç oyuncu hayata gözlerini İstanbul'da açmıştır. Ebrar Karabakan henüz 18 yaşındadır.

Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Genç oyuncu 2023 senesinde dizilerde rol almaya başlamıştır. Fenomen olarak hayatımıza giren Ebrar Karabakan şu sıralar atv'nin beğeni toplayan dizisi Karadut ile izleyici karşısına çıkmıştır. Evin ele avuca sığmayan küçük kızı Begüm Erdem karakterine hayat veren Karabakan performansıyla göz dolduruyor. Dizide Z kuşağı bir genci canlandıran genç oyuncu yeteneğiyle şimdiden beğeni topluyor.