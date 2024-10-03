Kuruluş Osman'ın Alaeddin Bey'i Ömer Faruk Aran kimdir? Ömer Faruk Aran'ın hayatı ve biyografisi

Türk dizi oyuncusudur. Alaeddin Bey karakteriyle dikkat çekmiştir. 185 boyundadır. 1995 Bornova İzmir doğumlu 29 yaşındadır.
Eğitimi için İzmir'den İstanbul'a gelen Ömer Faruk Aran, Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Ömer Faruk Aran oyunculuk alanında özel dersler de almıştır.
Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almış ve kendini bu alanda çok iyi eğitmiştir. Savaşçılığını zekasıyla desteklemekte, silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir. Daha ağırbaşlı olan Alaeddin her meseleye soğukkanlı yaklaşmakta akılcı çözümler bulmaktadır.