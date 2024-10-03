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Kuruluş Osman'ın Boran Bey'i Yiğit Uçan kimdir?

GİRİŞ TARİHİ:  03.10.2024, 16:45 GÜNCELLEME TARİHİ:  03 Ekim 2024 Perşembe, 18:17
Kuruluş Osman'ın Boran Bey'i Yiğit Uçan kimdir?

atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi Kuruluş Osman'da Boran Bey karakterine hayat veren Yiğit Uçan'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu kimdir?

Yiğit Uçan kimdir?

atv reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in sağ kolu Boran Bey karakterine hayat veren Yiğit Uçan hakkında merak edilenleri araştırdık. Yiğit Uçan kimdir, Yiğit Uçan nereli, Yiğit Uçan kaç yaşında? İşte Yiğit Uçan hakkındaki her şey...

Yiğit Uçan kaç yaşında?

Bosna Hersek kökenli Yiğit Uçan, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müzisyen bir ailenin çocuğu olan Yiğit Uçan'ın dizideki kopuz çaldığı sahneler büyük beğeni toplamaktadır. atv'nin efsane dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Yiğit Uçan'ın şöhreti Kuruluş Osman dizisindeki rolü sonrası artmıştır.

Yiğit Uçan evli mi?

2012 yılında hayatını Betül Uçan ile birleştiren Yiğit Uçan'ın Ali Doruk adında bir oğlu ve Leyla adında bir kızı vardır.

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