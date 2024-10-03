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Osman Bey Karadin Kalesi’ni kuşattı

GİRİŞ TARİHİ:  03.10.2024, 00:07
Osman Bey Karadin Kalesi’ni kuşattı

Alaeddin Bey’in hayatı tehlikede

'Kuruluş Osman'ın 165. Bölümünde Osman Bey, Karadin Kalesi'ni fethetmek üzere yola çıktığında kalede Alaeddin Bey'in esir düştüğü haberini aldı. Osman Bey, bu habere rağmen kuşatmayı sürdürürken Tekfur Andre ise hain bir planla Osman Bey'i karşıladı.

Kuruluş Osman'ın 165. Bölümünde fütuhatlarına devam eden Osman Bey; Karadin Kalesi'ni oğlu Orhan Bey, Bayhan Bey, Begüm Hatun'un komuta ettiği görkemli ordusuyla kuşattı. Kaleyi savaşsız teslim almak için son çağrıyı Cerkutay Bey yaparken Alaeddin Bey'i de Tekfur Andre'den sağ salim istedi. Teslim olmayacağını söyleyen Tekfur Andre ise Alaeddin Bey'i kafes içinde surlara siper ederek cevap verdi. Cerkutay Bey, Tekfur Andre'nin Alaeddin Bey'i kale surlarına siper ettiğini Osman Bey'e söylemek için yola koyulurken Osman Bey, kaleye mancınıklarla saldırdı.

Osman Bey'in mancınıklarla başlattığı saldırı, kalede gedikler oluştururken, Alaeddin Bey'in kafesinin hemen yanında patlayan gülle, onun hayatını tehlikeye soktu.

Alaeddin Bey dua ederek kaderiyle yüzleşirken final sahnesi, seyircileri ekran başına kilitledi. İzleyici tarafından Alaeddin Bey'in akıbeti merak konusu haline geldi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 165. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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