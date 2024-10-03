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Selin Türkmen kimdir? Hayatı ve Biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  03.10.2024, 12:44
Selin Türkmen kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Selin Türkmen hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Selin Türkmen biyografisini detaylı okuyun!

Selin Türkmen Kimdir?

2000 tarihinde Osmaniye'de doğan Selin Türkmen, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görürken oyunculuk kariyerine başlamıştır. Taksim'de bir oyunculuk ajansı ile anlaştıktan sonra oyunculuk üzerine kurslar alan Selin Türkmen, sonrasında BKM çatısı altında Yılmaz Erdoğan'dan drama ve oyunculuk dersleri alarak BKM Mutfak'ta tiyatro sahnesine ilk adımını atmıştır. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Çimen" karakteriyle tanınan Selin Türkmen, büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Selin Türkmen Nereli?

Osmaniye'de doğup büyüyen Selin Türkmen, aslen Adanalı'dır.

Selin Türkmen Hangi Üniversite Mezunu?

Selin Türkmen Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Selin Türkmen Kaç Yaşında?

1 Ağustos 2000 yılında doğan Selin Türkmen, 24 yaşındadır.

Selin Türkmen Evli Mi?

Özel hayatına dair hiçbir açıklama yapmayan Selin Türkmen evli değildir.

Selin Türkmen'in Rol Aldığı Diziler ve Filmler;

Kamera önü oyunculuğa bir dijital platform işi olan Son Gün dizisiyle adım atan Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Çimen" karakterine hayat verdi. Gençlik-romantik filmi 3391 Kilometre'de rol alan Selin Türkmen şu sıralar atv'de yayınlanan Karadut dizisinde "Aslı Erdem" karakterini canlandırmaktadır.

Karadut ile ilgili her şey burada!

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