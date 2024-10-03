Selin Türkmen kimdir? Hayatı ve Biyografisi

2000 tarihinde Osmaniye'de doğan Selin Türkmen, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görürken oyunculuk kariyerine başlamıştır. Taksim'de bir oyunculuk ajansı ile anlaştıktan sonra oyunculuk üzerine kurslar alan Selin Türkmen, sonrasında BKM çatısı altında Yılmaz Erdoğan'dan drama ve oyunculuk dersleri alarak BKM Mutfak'ta tiyatro sahnesine ilk adımını atmıştır. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Çimen" karakteriyle tanınan Selin Türkmen, büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.
Osmaniye'de doğup büyüyen Selin Türkmen, aslen Adanalı'dır.
Selin Türkmen Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
1 Ağustos 2000 yılında doğan Selin Türkmen, 24 yaşındadır.
Özel hayatına dair hiçbir açıklama yapmayan Selin Türkmen evli değildir.
Kamera önü oyunculuğa bir dijital platform işi olan Son Gün dizisiyle adım atan Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Çimen" karakterine hayat verdi. Gençlik-romantik filmi 3391 Kilometre'de rol alan Selin Türkmen şu sıralar atv'de yayınlanan Karadut dizisinde "Aslı Erdem" karakterini canlandırmaktadır.