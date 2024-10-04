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"Bir Gece Masalı"ndan yeni şarkı

GİRİŞ TARİHİ:  04.10.2024, 10:18 GÜNCELLEME TARİHİ:  04 Ekim 2024 Cuma, 10:46
"Bir Gece Masalı"ndan yeni şarkı

Jenerik Şarkısı "Sensiz Aşkı Neyleyim”

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı salı akşamları büyük beğeni ile izlenen atv'nin yeni dizi "Bir Gece Masalı"ndan yeni şarkı yayınlandı.

Güliz Ayla'nın başarılı performansı ile hayat bulan "Sesiz Aşkı Neyleyim", Mahir ile Canfeza arasındaki tutkulu aşkı notalar eşliğinde yansıtırken, Alp Yenier'in düzenlemesi de dinleyicilere keyifli bir deneyim sunuyor.

Güliz Ayla ve dizi ile film müzikleriyle tanınan Alp Yenier iş birliğiyle hazırlanan "Sensiz Aşkı Neyleyim" adlı yeni parça yayınlandı. Şarkının sözleri Güliz Ayla'ya, müziği ise Alp Yenier'e ait. Yapımcılığını NGM Music üstleniyor.

Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile Bir Gece Masalı her salı akşam atv'de.

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