Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soru heyecanı!

Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarı final sorusu heyecanıyla atv'de devam ediyor. Soruları doğru yanıtlayarak yarı finale ulaşan Ramazan Çulha, 1 milyon TL değerindeki "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusuna hangi cevabı verdi?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı başladı! 19 yaşındaki genç yarışmacı Ramazan Çulha, yarı final heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte merakla beklenen 1 milyon TL değerindeki o soru…

"Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?"

A: Hz. Havva

B: Hz. Mikâil

C: Habil

D: Kabil

Soruları doğru yanıtlayarak takdir toplayan Milyoner yarışmacısı Ramazan Çulha, 1 milyon TL'lik soruda büyük heyecan yaşattı. İstanbul Üniversitesi tarih öğrencisi olan Ramazan Çulha, 1 milyon TL değerindeki soruya doğru yanıtı verip, 5 milyon TL'lik soruyu görebildi mi?

Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı Ramazan Çulha'yı 1 milyon TL değerindeki para ödülüne yaklaştıran 500 bin TL'lik soru ise şöyle;

TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?

A: Eymen

B: Yusuf

C: Alparslan

D: Berkecan

500 binTL'lik soruda hiçbir jokeri olmadan "Alparslan" cevabını veren Ramazan Çulha, yarı finale ulaşmaya hak kazanmıştı...

1 milyonlu k sorudan çekilmek yerine cevap vermeyi tercih eden Ramazan Uslu, "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusuna hangi yanıtı verdi?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen heyecan dolu program atv'de devam ediyor.