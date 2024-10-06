canli-yayin
CANLI YAYIN
Kim Milyoner Olmak İster?
13
BİLDİRİMLER
  • Kör Nokta
    Kör Nokta YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Karadut - 3. Fragman
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut - 2. Fragman
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
  • Kör Nokta
    Kör Nokta YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER

Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soru heyecanı!

GİRİŞ TARİHİ:  06.10.2024, 21:16 GÜNCELLEME TARİHİ:  06 Ekim 2024 Pazar, 21:50
Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soru heyecanı!

Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarı final sorusu heyecanıyla atv'de devam ediyor. Soruları doğru yanıtlayarak yarı finale ulaşan Ramazan Çulha, 1 milyon TL değerindeki "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusuna hangi cevabı verdi?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı başladı! 19 yaşındaki genç yarışmacı Ramazan Çulha, yarı final heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte merakla beklenen 1 milyon TL değerindeki o soru…

"Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?"

A: Hz. Havva
B: Hz. Mikâil
C: Habil
D: Kabil

Soruları doğru yanıtlayarak takdir toplayan Milyoner yarışmacısı Ramazan Çulha, 1 milyon TL'lik soruda büyük heyecan yaşattı. İstanbul Üniversitesi tarih öğrencisi olan Ramazan Çulha, 1 milyon TL değerindeki soruya doğru yanıtı verip, 5 milyon TL'lik soruyu görebildi mi?

Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı Ramazan Çulha'yı 1 milyon TL değerindeki para ödülüne yaklaştıran 500 bin TL'lik soru ise şöyle;

TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?

A: Eymen
B: Yusuf
C: Alparslan
D: Berkecan

500 binTL'lik soruda hiçbir jokeri olmadan "Alparslan" cevabını veren Ramazan Çulha, yarı finale ulaşmaya hak kazanmıştı...

1 milyonlu k sorudan çekilmek yerine cevap vermeyi tercih eden Ramazan Uslu, "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusuna hangi yanıtı verdi?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen heyecan dolu program atv'de devam ediyor.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN