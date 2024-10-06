Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk soru heyecanı!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı başladı! 19 yaşındaki genç yarışmacı Ramazan Çulha, yarı final heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte merakla beklenen 1 milyon TL değerindeki o soru…
"Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?"
A: Hz. Havva
B: Hz. Mikâil
C: Habil
D: Kabil
Soruları doğru yanıtlayarak takdir toplayan Milyoner yarışmacısı Ramazan Çulha, 1 milyon TL'lik soruda büyük heyecan yaşattı. İstanbul Üniversitesi tarih öğrencisi olan Ramazan Çulha, 1 milyon TL değerindeki soruya doğru yanıtı verip, 5 milyon TL'lik soruyu görebildi mi?
Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı Ramazan Çulha'yı 1 milyon TL değerindeki para ödülüne yaklaştıran 500 bin TL'lik soru ise şöyle;
TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?
A: Eymen
B: Yusuf
C: Alparslan
D: Berkecan
500 binTL'lik soruda hiçbir jokeri olmadan "Alparslan" cevabını veren Ramazan Çulha, yarı finale ulaşmaya hak kazanmıştı...
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen heyecan dolu program atv'de devam ediyor.