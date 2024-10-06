canli-yayin
CANLI YAYIN
Kuruluş Osman
12
BİLDİRİMLER
  • Kör Nokta
    Kör Nokta YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Karadut - 3. Fragman
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut - 2. Fragman
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
  • Kör Nokta
    Kör Nokta YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER

Naz Elmas 'Karadut' kadrosuna dahil oluyor!

GİRİŞ TARİHİ:  06.10.2024, 13:02 GÜNCELLEME TARİHİ:  06 Ekim 2024 Pazar, 13:25
Naz Elmas 'Karadut' kadrosuna dahil oluyor!

Karadut'a 'Nihan Akıncı' geliyor...

atv'nin, Tims&B Productions imzalı dizisi 'Karadut'un kadrosuna ünlü oyuncu Naz Elmas dahil oluyor. Dizinin üçüncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Elmas, 'Nihan' karakterine hayat verecek.

Tutkulu bir karaktere sahip olan Nihan, değer verdiği herkesi ve her şeyi boğucu derecede sahiplenir. Alımlı ve kendine özen gösteren bir kadın olan Nihan'ın takıntılı bir sevgi anlayışı vardır. Oğlu Bora'yı paylaşmakta zorluk çekmesi Karadut'ta dengeleri değiştirirken geçmişinde yatan sırlar Nihan'ı tehlikeli bir hale getirecektir.

Karadut'un kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor. Senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

'Karadut' yeni bölümleriyle her Pazartesi atv'de..

Karadut yeni bölüm tanıtımı için: https://www.atv.com.tr/karadut/3-bolum-3-fragman/izle

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN