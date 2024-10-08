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Karadut'un 3. Bölümünde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ:  08.10.2024, 11:09
Karadut'un 3. Bölümünde neler yaşandı?

Beklenmedik karşılaşma

atv'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Karadut' dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana geldi. Senaryosunu Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğuna Murat Saraçoğlu oturuyor.

Üçüncü bölümde neler yaşandı?

Çetin, gördüklerinden sonra Zuhal'e karşı sırtını iyice döndü. Zuhal babasıyla iletişim kurmaya bir yandan da ilişkisine sahip çıkmaya çalıştı. Ailecek yaptıkları mezarlık ziyaretinde Çetin'in Zuhal'in üzerine gitmesiyle ortalık fena karıştı. Yaşadığı zor anların ardından soluğu Tayfun'un yanına alan Zuhal, en büyük sırrı olan annesinin ölümü ve kendi gerçeğini anlattı. Duydukları karşısında şaşkına dönen Tayfun, Zuhal'in yanında yer alıp onu yalnız bırakmadı.

Zuhal aldığı yeni kararla ilişkisini artık saklanmadan yaşamaya karar verdi. Çetin Bey, kızına elini öptürüp özür beklerken karşısında bambaşka bir Zuhal buldu. Begüm'ün de ablasının yanında yer alıp ona destek çıkmasıyla evde tansiyon iyice yükseldi.

Alp'in özel fotoğraflarıyla ilgili tehditleriyle mücadele etmeye çalışan Aslı, Rezzan Hanım'ı görmeye gitti. Ancak Rezzan, Alp'in arkasında durdu. İyice çıkmazda olan Aslı'nın en büyük destekçisi Bora oldu. Bora'yı Aslı'nın yanında gördükçe öfkelenen Alp, bir grup adam tutup Bora'nın üstüne saldırttı. Yaralanan Bora, annesi Nihan'ı endişelendirirken Aslı ile de gitgide yakınlaştı. Zuhal ve Tayfun'un romantik planı ise beklenmeyen bir sürprizle bozulacaktır.

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

'Karadut' yeni bölümüyle 14 Ekim Pazartesi akşamı atv'de

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