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Mahir ve Canfeza köşeye sıkıştı

GİRİŞ TARİHİ:  09.10.2024, 10:22
Mahir ve Canfeza köşeye sıkıştı

Geçtiğimiz akşam (8 Ekim Salı) atv ekranlarında 6. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan altıncı bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

6.Bölüm'de neler yaşandı?

Mahir ve Canfeza tuzağa düşürüldü!

Mahir, Sıla ve ailesini korumak için bir karar verir. Bu kara Canfeza'yı derin bir üzüntüye sokar. Sıla ile formaliteden nişanlanmayı teklif eder. Cabir Ağa'yı oylayıp Sıla'yı yurt dışında çıkarma planı yaparlar. Ama Afet Hanım'ın amacı Sıla ile iş birliği yapıp gerçekten evlendirmektir. Canfeza'yı bunun bir kurmaca olduğuna Mahir zar zor ikna eder. Selim ise Canfeza'nın peşindedir. O da Afet ile bir anlaşma yapar; Canfeza'yı alacaktır. Cabir'in hem Mahir'i hem Sıla'yı öldüreceğini söyleyen Afet Hanım, Canfeza'yı gitmeye ikna eder. Fakat asıl amacı bir daha geri dönmemesi için onu Selim'e teslim etmektir. Nikah memurunun gelişi ile Mahir tuzağa düşürüldüğünü anlar. Afet ise Canfeza'yı konaktan gönderirken Nene gelir. Bir yanda nikah bir yanda Selim; Canfeza ve Mahir kapana kısılmıştır.

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