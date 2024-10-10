Zirvenin sahibi Kuruluş Osman

‘Kuruluş Osman’, 166. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,37 reyting, %19,07 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,30 reyting %17,65 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen 166. Bölümüyle reyting sıralamasının bir numarasında yer alarak Çarşamba akşamının birincisi oldu.

Dizinin 166. bölümünde;

Karadin Kalesi'nde Osman Bey ve Tekfur Andre karşı karşıya geldi. Osman Bey, Tekfur Andre'ye darbe üstüne darbe indirerek cezasını kesti. Karadin Kalesi'ni fethetti ve Alaaddin Bey'i kurtardı. Öte yandan zorlu bir doğum süreci geçiren Gonca Hatun zehirlenmesi sonucu bebeğini kaybetti. Begüm Hatun'un, Gonca Hatun'un aslında kendisi için pişirilen helvayı yediğini ve bu helvaya zehir katıldığını öne sürmesi üzerine şüpheli olarak Hazal Hatun tutuklandı. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, gözyaşları içinde bebekleri Hayme'yi toprağa verdi.

Komutan Lucas büyük bir plan yapıp Osman Bey'i ve Karesi Bey'i karşı karşıya getirmek istedi. Lucas, elindeki kutsal emanetleri silah olarak kullanarak iki büyük Türk beyini birbirlerine düşürdü. Harekete geçen Osman Bey, Karadin Kalesi'ndeki keşişin akrep yüzüğü detayı sayesinde keşişin General Magnus ile bağlantılı olduğunu çözdü. Öte yandan güvercinle Osman Bey'e haber gönderen Holofira, Magnus'tan şüphe duyduğunu Osman Bey'e aktardı. Magnus'u yakalayan Osman Bey, kutsal emanetleri kurtardı.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!