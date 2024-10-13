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Karadut'a iki yeni oyuncu!

GİRİŞ TARİHİ:  13.10.2024, 11:13 GÜNCELLEME TARİHİ:  13 Ekim 2024 Pazar, 11:35
Karadut'a iki yeni oyuncu!

Nergis Kumbasar ve Mert Doğan 'Karadut' kadrosunda!

atv'nin, Tims&B Productions imzalı dizisi 'Karadut'un kadrosuna Nergis Kumbasar ve Mert Doğan dahil oluyor. Nergis Kumbasar, dizide ailenin neşe kaynağı halası 'Yüksel', Mert Doğan ise yüksek özgüvenli ve karizmatik biri olan 'Baran' karakteriyle yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak.

Yüksel Hala, abisi Çetin'e göre rahat, özgürlüğüne düşkün ve başına buyruk biridir. Herkesin yüzünü güldüren Yüksel'in tatlı görüntüsünün altında küçük kurnazlıklar da yatmaktadır. Erdem kardeşlerin "Mikser" olarak adlandırdığı Yüksel Hala, evin dengelerini değiştirecek davetsiz bir misafir olarak hayatlarına geri dönecektir.

Baran, zenginliği ve sosyal statüsü ile öne çıkmayı seven biridir. Çevresindekilere karşı baskın tavırlar sergileyen Baran aynı zamanda ilgiyi de üzerine çekmekte hiç zorluk çekmez. Tıpkı Begüm'ün ilgisini hızla çekeceği gibi…

Karadut yeni bölüm tanıtımı için: https://www.atv.com.tr/karadut/4-bolum-2-fragman/izle

Karadut' yeni bölümleriyle her Pazartesi atv'de..

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