Esra Erol'da yayını neticesinde sahte mehdi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisini “mehdi” olarak ilan eden Mustafa Çabuk'un tutuklanması sonrası, sahte mehdinin müridi Hasan, yayınladığı video ile Esra Erol’a tehditler yağdırdı.

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da, Türkiye'yi derinden etkileyen bir olay yaşandı. Geçtiğimiz aylarda programa katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini "mehdi" olarak tanıtan Mustafa Çabuk ile kaçtığını açıkladı.

Fatma Hanım, Çabuk'un bir termal otelde bir harem kurduğunu ve Çanakkale'deki otelde 300 kişiyi zorla tuttuğunu iddia etti.

Canlı yayına bağlanan Mevlüde ise kayıp olmadığını belirterek, "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz." ifadeleriyle Mustafa Çabuk'un müridi olduğunu vurguladı.

Sahte mehdi Mustafa Çabuk hakkında çok sayıda ihbar gelirken, daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Çanakkale Bayramiç'teki Külcüler köyünde, kendilerini "Hilafeti Muhammediye Tarikatı" olarak adlandıran 200 kişilik bir grup, Mustafa Çabuk ile birlikte kendilerini depremzede olarak tanıtıp termal evleri 2 yıllığına kiraladığı bilgisi ortaya çıktı.

Esra Erol'daki program sonrası harekete geçen güvenlik güçleri, sahte mehdi Mustafa Çabuk, örgüt yöneticileri; Serkan Öztürk, Hasan Demir, İbrahim Karaça, Tolga Arıkan, Münür Kuş, Fatih Özgel, Abdullah Hazal, Ercan Alkeşi ve Mazlum Baran Karakurt isimli şüpheliler Cuma günü yapılan operasyonda 5 ayrı suçtan tutuklandı.

Mustafa Çabuk ve müritlerinin tutuklanmasının ardından, aylar önce bu konuyu ele alan Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı.

Çabuk'un sözde müridi Hasan, bir ses kaydı gönderdi. Esra Erol bu kaydı programda canlı olarak paylaştı.

Kayıtta sözde yapının müridi Hasan tehditler savurdu. Tehditlere cevap veren Esra Erol ise "Uğraşıyorum! Uğraşmaya da devam edeceğim! Hadi bakalım!" ifadelerine yer verdi.