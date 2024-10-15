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Zuhal'den Tayfun'a evlenme teklifi

GİRİŞ TARİHİ:  15.10.2024, 11:16
Zuhal'den Tayfun'a evlenme teklifi

atv’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Karadut’ dün akşam dördüncü bölümüyle ekrana geldi.

4.Bölümde dün akşam neler yaşandı?

Nihan ile karşılaşan Zuhal, Tayfun'un onu Bora'nın annesi olarak tanıştırmasıyla akşamları sorunsuz bir şekilde geçti. Nihan'ın sürpriziyle bir hayli öfkelenen Tayfun, Nihan'dan bunun hesabını sordu. İkili arasındaki tartışmaya Bora da dahil oldu. Ancak Bora, herkesten gizlediği gerçeği, Tayfun'un onun babası olduğu gerçeğini yok saymaya devam etti.

Zuhal, Tayfun'la olan ilişkisindeki kararlılığı Çetin'i iyice huzursuzlanırdı. Zuhal'in kız kardeşlerini Tayfun'la tanıştırmak için yemeğe çıkaracağını öğrenen Çetin, bu planı bozmak için Figen'i kullandı. Babasına karşı gelmek istemeyen Figen, bu hamlesiyle Zuhal'le tartışmaya başladı.

Bora ile Aslı arasındaki arkadaşlık başka bir boyuta geçmek üzereyken Aslı, hamile olduğunu öğrendi. Ne yapacağını bilemeyen Aslı'nın raporunu bulan Figen, kardeşinden hesap sordu. Bu sırada doktora gitmek isteyen Aslı'nın raporu Çetin'in eline geçti. Yüksel Hala'nın çıkıp gelmesiyle Begüm büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu sırada Begüm hayatına Baran adında yeni biri girince asık yüzü gülmeye başladı. Babasının kırdığı cesareti Tayfun'la onaran Zuhal, gün geçtikçe Tayfun'a daha da fazla güvenmeye başladı. Aşkına sahip çıkmak için herkesi karşısına alan Zuhal, Tayfun'a evlenme teklif etti.

Dizinin kadrosunda Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Mert Doğan, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Nergis Kumbasar ve Engin Şenkan yer alıyor.

'Karadut' yeni bölümleriyle her Pazartesi atv'de..

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