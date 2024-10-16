‘Kuruluş Osman’ın 167. Bölümünde Osman Bey, küffarın elinden kurtardığı İslam’ın kutsal emanetlerini dualar eşliğinde obaya getirdi. Osman Bey, İslam’ın kutsal emanetlerine göz diken herkesle savaşacağını ilan etti.

Kuruluş Osman'ın 167. Bölümünde Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerini kurtararak küffara büyük bir gözdağı verdi. Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerine göz diken herkesle savaşacağını ilan ederek kurtardığı kutsal emanetleri salavatlar eşliğinde obaya getirdi. Osman Bey, sandığı öpüp kucağında sandıkla ahalinin arasından yürürken alplardan biri ise Fetih Suresi'nin 24. Ayetini okudu. Ahaliden "Yüzümüzü yere eğmedin, Allah razı olsun Osman Bey! Emanetleri namahrem elinde koymadın!" sesleri yükselirken, Osman Bey ise ahaliye hitaben yaptığı konuşmada, Allah'a olan kulluk vazifesini ve yalnızca O'nun adını yüceltmek için savaş verdiklerini belirterek, şu sözlerle İslam'ın kutsal değerlerine olan bağlılığını ilan etti: "Hanem, alplarım, bacılarım… Ahalim! Bizler ki Yüce Allah'a kulluk eder, yalnız O'nun adını ve dinini cihana yaymak için nefes alırız. Bu yolda 'ben'den geçer, nefsi yıkar, canımızla kanımızla her şerrin önüne bend oluruz. Şükür ki Hakk Teala bu uğraşı karşılıksız koymadı, Alem-i İslam'ın mukaddeslerini bulup almaya bizleri vesile kıldı. And olsun kutsalımıza gözünü dikenlerle ilelebet savaşacağız ve Rabbimizin izniyle daim galip geleceğiz!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 167. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.