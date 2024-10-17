Çarşamba günlerinin birincisi

‘Kuruluş Osman’, 167. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %5,83 reyting, %17,14 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,02 reyting %16,48 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen 167. Bölümüyle reyting sıralamasının bir numarasında yer alarak Çarşamba akşamının birincisi oldu. Öte yandan dizi, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Dizinin 167. bölümünde;

Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerini kurtararak küffara büyük bir gözdağı verdi. Osman Bey, İslam'ın kutsal emanetlerine göz diken herkesle savaşacağını ilan ederek kurtardığı kutsal emanetleri salavatlar eşliğinde obaya getirirken alplardan biri ise Fetih Suresi'nin 24. Ayetini okudu. Osman Bey ahaliye hitaben yaptığı konuşmada, Allah'a olan kulluk vazifesini ve yalnızca O'nun adını yüceltmek için savaş verdiklerini belirterek İslam'ın kutsal değerlerine olan bağlılığını ilan etti. Karadin Kalesi'ndeki başarısızlığından sonra bir de Bala Hatun'la karşı karşıya gelen Begüm Hatun iyice öfkelenip kardeşi Yusuf'a bir daha hata yapma haklarının olmadığını söyledi.

Orhan Bey, Komutan Lucas tarafından Holofira'nın zorla evlendirileceğini Cecilia'nın üzerinde gelen gizli notla öğrenirken, Gonca Hatun'u zehirleyen kişinin Holofira'nın yardımcısı olarak obaya gelen Cecilia çıkması Gonca Hatun'u öfkelendirdi. Orhan Bey, Holofira'yı kaçırmak için büyük bir oyun kurdu. Orhan Bey, Holofira ve Arcadeus'un nikahını kıyacak olan Peder'in kılığına girerek düğüne sızmayı başardı. Yaşanan arbedede düğünden kaçmayı başarabilen Orhan Bey ve Holofira, yolda Komutan Lucas ve Arcadeus'un kurduğu pusuya düştü. Ok ile yaralanan Orhan Bey ve Holofira'nın akıbeti ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

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