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Aşk engel tanımadı

GİRİŞ TARİHİ:  19.10.2024, 19:00 GÜNCELLEME TARİHİ:  19 Ekim 2024 Cumartesi, 19:08
Aşk engel tanımadı

Kaderin yeniden yazıldığı bu noktada Mahit ve Canfeza, Kürşat'a rağmen evlenmeyi başarabilecek mi?

Aşk engel tanımadı

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı dizisi Bir Gece Masalı yayınlanan yeni tanıtımı ile büyük merak yarattı.

Bir Gece Masalı 8. Bölüm 2. Tanıtım:

Aşk engel tanımadı!

Mahir'in, tüm engellere rağmen Canfeza ile nişanlanma kararı, kalpleri ısıtan bir umut ışığı oldu. Ancak, bu mutlu anların gölgesinde karanlık bir tehlike Kürşat durmaktadır.

Kürşat'ın beklenmedik dönüşü, intikam dolu bir çatışmanın habercisi. Bu ani gelişme, hem aşklar ve onları destekleyenler için sarsıcı bir dönüm noktası olacak mı? Mahir ve Canfeza'nın mutluluğu tehlikede mi? Kaderin yeniden yazıldığı bu noktada, ikili her şeye rağmen evlenebilecek mi?

Bir Gece Masalı, gerilim dolu anların yanı sıra, kalp kırıklıkları ve sürpriz gelişmelerle 22 Ekim Salı akşamı atv'de.

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