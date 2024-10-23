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Mahir ile Canfeza yüzükleri taktı

GİRİŞ TARİHİ:  23.10.2024, 10:44 GÜNCELLEME TARİHİ:  23 Ekim 2024 Çarşamba, 10:54
Mahir ile Canfeza yüzükleri taktı

Geçtiğimiz akşam (22 Ekim Salı) atv ekranlarında sekizinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Kaçmayı başaran Kürşat ise aşıkları ayırmak için yola çıktı!

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan sekizinci bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

8. Bölüm'de neler yaşandı?

Sıla'yı her yerde ararlar. Selim ise ormanlık yere götürdüğü Sıla'yı karavanda tutsak eder. Dedesi ise Mahir' e destek çıkar. Hem onu hem de Canfeza'yı düğün alışverişe götürür. Evde isteme olur ve imam nikahı kıyılır. Raşit Komiser ise Kürşat'tan intikam almak için ona tüm seremoniyi canlı yayınla izlettirir. Canfeza ve Mahir evlenir. Ertesi gün ise resmi nikah kıyılacaktır. Cabir Ağa konağa gelip, Selim'in Sıla'yı kaçırdığını; eğer Canfeza'yı götürmezlerse onu öldüreceğini açıklar. Kürşat da kaçmayı başarır. Nikahı bozmak için harekete geçer. Selim ise Sıla'nın babası ile bir anlaşma yapar.

Sıla ile Canfeza'yı takas yapmayı önerir ve Sıla'nın karnındaki çocuğun babasının gerçekte kim olduğunu açıklar. Bebek Sıla'nın İngiltere'deki hocasındandır. Üstelik adam evlidir. Afet Hanım ve konaktakiler bu evliliği durdurmaya çalışsalar da başaramazlar.

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